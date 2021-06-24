جيش البحر يُنقذ 267 مهاجرا غير شرعي من الغرق

أنقذت صباح اليوم الخميس، وحدات تابعة لجيش البحر بمشاركة وحدة بحرية تابعة للحرس الوطني، 267 مهاجر غير شرعي (264 من بنقلاداش و 03 من مصر) كانوا على متن قارب خشبي معطب وعلى وشك الغرق بالموقع شمال شرق الكتف ويطلبون المساعدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم، بأن أعمار المهاجرين غير الشرعيين تتراوح بين 16 و35 سنة وأنهم أبحروا من سواحل زوارة بليبيا، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 23 و24 جوان الجاري بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.

وتم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بالكتف ليتكفل بهم الحرس الوطني لإستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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