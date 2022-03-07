جيش البحر يُنقذ 32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية

أنقذت وحدتان بحريتان تابعتان لجيش البحر اليوم الاثنين 07 مارس الجاري، 32 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة من بينهم 12 إمرأة وطفلين (02)، كانوا على متن مركب معطب جنوب شرق الشابة على بعد 18 ميلا ويطلبون المساعدة.

وقد تم اركابهم على متن الوحدتين البحريتين المذكورتين وإنزالهم بميناء الصيد البحري بصفاقس أين تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمكان لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

وقد صرحوا أن أعمارهم تتراوح بين 05 و35 سنة وأنهم أبحروا من سواحل العوابد بصفاقس خلال الليلة الفاصلة بين 06 و07 مارس الجاري بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

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