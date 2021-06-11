جيش البحر يُنقذ 54 مهاجرا غير شرعي من الغرق

أنقذت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر صباح اليوم الجمعة، 54 مهاجرا غير شرعي من عدّة جنسيات افريقية تتراوح أعمارهم بين 15 و40 سنة ومن بينهم 3 نساء، كانوا على متن قارب على وشك الغرق بالموقع شمال شرق الكتف على بعد حوالي 14 كم داخل المياه الإقليمية التونسية.

وأفاد المهاجرون غير الشرعيين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، أنهم أبحروا من السواحل الليبية ليلة البارحة في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وقد تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بالكتف ليتم تسليمهم لاحقا إلى وحدات الحرس الوطني.

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