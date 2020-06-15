جيش الطيران يحتفل بذكرى انبعاثه الخامسة والخمسين

أدى صباح اليوم الإثنين 15 جوان 2020، وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لانبعاث جيش الطيران زيارة ميدانية إلى القاعدة العسكرية بالعوينة بحضور كلّ من أعضاء المجلس الأعلى للجيوش ورؤساء أركان جيش الطيران السابقين.

واطلع الوزير بالمناسبة على المنظومة الإلكترونية لجيش الطيران وآخر برمجيات الرقمنة في تعصير الإدارة والخدمات والمحاكاة في مجال الطيران والمراقبة الجوية والعمليات التكتيكية مع القوات البرية والبحرية في مقاومة الإرهاب والعمليات الكلاسيكية. كما اطلع على تشكيلات ثابتة لمختلف الوحدات الجوية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، توجّه وزير الدفاع الوطني بالشكر إلى كافة العسكريين لما يقدّمونه من تضحيات جسام في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة ترابه وسيادته منوّها بالمجهودات التي يقوم بها جيش الطيران في حماية وتأمين الحدود فضلا عن دعم المجهود الوطني في تطبيق إجراءات الحجر الصحّي خلال الأشهر الماضية.

وأكد وزير الدفاع الوطني حرص الدولة على تحسين ظروف عيش وعمل العسكريين والإحاطة بهم وبعائلاتهم ومذكّرا بحرص القائد الأعلى للقوات المسلحة على إنشاء مؤسسة عموميّة تعنى بعائلات العسكريين الّذين استشهدوا فداء للوطن.

كلمات البحث :جيش الطيران;ذكرى