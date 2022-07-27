جيش الطيران ينفذ أكثر من 20 طلعة جوية لإخماد الحرائق بزغوان وبنزرت وسليانة

نفذ جيش الطيران منذ يوم أمس أكثر من 20 طلعة جويّة بإستعمال الطائرات المروحية والطائرة C130 لإخماد الحرائق التي اندلعت بكل من جبل سيدي منصور بزغوان وجبل سيدي المشرقي بسجنان وجبل برڨو بولاية سليانة.

وتواصل الوحدات الجوية منذ صباح اليوم، المساهمة إلى جانب افراد الحماية المدنية وبقية المتدخلين من مصالح الادارة العامة للغابات وخلايا قيادة ميدانية عسكرية، في إخماد النيران بجبل برڨو بإستعمال الطائرة المروحية والطائرة العسكرية C130 التي تقوم برش مواد سائلة خاصة لإطفاء النيران ومحاصرتها والحدّ من تقدّمها.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أن صعوبة التضاريس بالمنطقة وبعد أماكن التزود بالماء والمواد الخاصّة للإطفاء، عطّل سرعة التدخل وهو ما إستوجب إستعمال مروحية عسكرية ثانية لتعزيز بقية الجهود ومحاصرة النيران في أقرب الآجال.

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