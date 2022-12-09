جُثمان الفقيدة فايزة المحرصي يُوارى الثرى

وُري جثمان الفنانة الراحلة فائزة المحرصي بعد ظهر اليوم الجمعة، الثرى بمقبرة الجلاز في العاصمة وسط حضور كبير من الفنانين والمواطنين.

ونعت وزارة الشؤون الثقافية الفقيدة، مؤكدة أنه لئن رحلت الفنانة فايزة المحرصي باكرا فإن أثرها الطيّب سيبقى عند محبي الأغنية التونسية ومختلف الأجيال من أهل الطرب والموسيقى وهي التي نحتت مسيرة مشرّفة وشاقة من أجل إثبات وجودها في الساحة الفنية بالمثابرة والاحتكاك بكبار الفنانين والملحنين لتوظّف ما اكتسبته من طاقات صوتية في أدائها للأغاني التراثية وأغانيها الخاصة.

وللنذكير فقد توفيت مساء الخميس، الفنانة التونسية فايزة المحرصي، بعد أزمة صحية ألمت بها مؤخرا.

رحم الله الفقيدة فايزة المحرصي وجعل الجنّة مثواها .

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

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