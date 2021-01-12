حاتم العشي: تل أبيب ستسعى للتطبيع مقابل التنازل عن طلب التعويضات.. الزلزال قادم

توقع وزير أملاك الدولة حاتم العشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن تسعى تل أبيب إلى التطبيع مقابل التنازل عن طلب التعويضات ، مضيفا بقوله « اللي عندو حجرة يرميها الزلزال قادم ».

وأشار الوزير السابق إلى أن تل أبيب كدولة ستطالب بالتعويضات لأنها في موقع قوة، فإما التطبيع مع التعويض بعد انتهاء الخلاف أو التطبيع مقابل التنازل على التعويضات.

و قال العشي إن فرضية طلب الاحتتلال الصهيوني 50 مليار دولار من تونس ممكنة جدا و سيكون هذا الطلب وسيلة للإبتزاز و المساومة على التطبيع مقابل التنازل عن التعويضات.

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