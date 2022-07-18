حاتم العشي: من حق ابن وزير الداخلية قانونيا الحصول على جواز سفر ديبلوماسي

اكّد وزير أملاك الدولة الأسبق والمحامي حاتم العشي في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الإثنين، أنه قانونيا من حق ابن وزير الداخلية الحصول على جواز سفر ديبلوماسي بمقتضى امر.

وأبرز الوزير بأن الأمر الذي يمنح إمتيازات لعائلة أعضاء الحكومة هو من عهد الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين ين علي، ولم يتم نشره بالرائد الرسمي.

وقال العشي إن الأمر المنشور بمقتضاه يمكن لزوجة الوزير وأبناءه الحصول على جواز سفر ديبلوماسي طيلة فترة عمله، مضيفا انه يمنح للذكور قبل سن 27 سنة وطالما يدرس وللإناث طالما في عهدة والدها، وفق تعبيره.

وأكد العشي ان ابنه كان متحصلا على جواز سفر ديبلوماسي وبعد انتهاء عهدته كوزير تم إعادته وكتب عليه غير صالح مع إمكانية الإحتفاظ به .

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