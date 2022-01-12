حاتم الغزال: أنصح غير الملقحين ممن تجاوزوا سن 40 سنة بحجر أنفسهم إلى بداية فيفري

دعا الدكتور حاتم الغزال في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، غير الملقحين ممن تجاوزوا سن 40 سنة إلى حجر أنفسهم إلى بداية شهر فيفري حتى تمر هذه الموجة.

ونصح الغزال من تجاوز 60 سنة و تحصل على جرعتين من التلقيح قبل أوت 2021 بالإسراع في الحصول على الجرعة الثالثة.

وتوقع الدكتور تسجيل أكثر من مليون إصابة حقيقية بالعدوى و قرابة 2.000 وفاة جلّهم من بين غير الملقحين، مشددا على أنه لا يمكن تغيير هذه الأرقام اليوم لا بالحجر و لا بغلق المدارس و لا بأي وسيلة أخرى لأن هذه النسخة من الفيروس لا يمكن منع إنتشارها و لأنها لا تمثل خطرا على الأطفال في سن الدراسة و لا على الملقحين.

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