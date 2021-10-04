حادثة المطار: استنطاق النائب أحمد بن عياد وابقاءه في حالة سراح



تم اليوم الاثنين، استنطاق النائب أحمد بن عياد عن ائتلاف الكرامة في وقائع حادثة المطار من قبل حاكم التحقيق الاول بالمحكمة العسكرية الدائمة الذي قرر ابقاءه في حالة سراح، وفق تدوينة نشرتها المحامية إيناس حراث.

وقد حدد موعد استنطاق النائب عبد اللطيف العلوي و الاعلامي عامر عياد في ملف قصيدة أحمد مطر من قبل حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة ليوم الغد الموافق للثلاثاء 05 اكتوبر 2021.

ستنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في استئناف الدفاع لقرار حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة رفض الإفراج عن النائبين نضال سعودي و سيف الدين مخلوف يوم الأربعاء الموافق ل 06 اكتوبر 2021.

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