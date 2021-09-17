حادثة المطار: الإبقاء على سيف الدين مخلوف بحالة سراح

تقرر عشية اليوم الجمعة، الإبقاء على النائب المجمدة عضويته بمجلس الشعب سيف الدين مخلوف في حالة سراح بخصوص حادثة مطار تونس قرطاج على أن يعود ليقع سماعه يوم 27 سبتمبر الجاري بناء على استدعاء من حاكم التحقيق الاول بالمحكمة العسكرية الدائمة مع ابطال مفعول بطاقة الجلب.

وللتذكير فقد تم إيقاف سيف الدين مخلوف، ظهر اليوم، أمام مقر المحكمة العسكرية الدائمة بتونس من طرف وحدة تابعة للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية تنفيذا للبطاقة الصادرة في حقه من طرف القضاء بخصوص القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.

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