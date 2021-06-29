حادثة سيدي حسين: بطاقة إيداع بالسجن في حق أمني

أعلنت وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق في حادثة تعرّض طفل للاعتداء من قبل أمنيين، بمنطقة سيدي حسين، قرّر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق أحد المظنون فيهم وإبقاء الإثنين الآخرين بحالة سراح، في انتظار استنطاقهما وكل من سيكشف عنه البحث لاحقا وذلك بعد إجراء الاستنطاقات الأولى.

وأشار البلاغ إلى أن النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضد الأمنيين الثلاثة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم التعذيب الواقع ضد طفل وسوء المعاملة والتدليس الواقع من موظف عمومي وتكليف أحد قضاة التحقيق بالمحكمة بالبحث.

وذكّر البلاغ بأنه على إثر هذه الحادثة، تم تكليف إحدى الفرق المختصة والتابعة للإدارة العامة للحرس الوطني، بالبحث في الموضوع وبعد إجراء جملة التحريات والأعمال الفنية، تم مبدئيا حصر الشبهة في ثلاثة أمنيين وقد أذنت النيابة العمومية بناء على ذلك بالاحتفاظ بأحدهم وإحالة الآخرين بحالة تقديم.

كلمات البحث :أمني;بطاقة إيداع;سجن;سيدي حسين