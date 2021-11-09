حادث الحقل النفطي الليبي: نقل جثامين التونسيين الثلاثة عبر معبر رأس الجدير نحو جندوبة

أعلنت مصالح القنصلية العامة التونسية بطرابلس اليوم الثلاثاء، أنها أتمّت عصر اليوم 09 نوفمبر 2021 كافة الإجراءات المستوجبة لترحيل جثامين ثلاثة من الأربعة مواطنين الذين قضوا غرقا على إثر حادث الشغل الأليم الذي وقع يوم الجمعة الفارط بحقل البوري النفطي بسواحل مدينة الزاوية الليبية.

وأكدت القنصلية في بلاغ لها، أنه يتم حاليا نقل الجثامين الثلاثة عبر معبر رأس جدير الحدودي نحو مدينة جندوبة حيث سيتم تسليمهم إلى عائلاتهم.

وأعربت القنصلية عن أسف مصالح البعثة لعدم العثور على جثمان المتوفى الرابع إلى حد اللّحظة مع تواصل عمليات البحث عنه.

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