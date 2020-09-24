حادث مرور خلف 6 قتلى: تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن ضّد صاحب السّيارة الخاصّة

أعلنت وزارة الدّاخليّة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّه تبعا لصدور بطاقة إيداع عن الجهة القضائيّة المختصّة في شأن صاحب السّيارة الخاصّة التي اصطدمت بسيّارة أجرة بتاريخ 19 جويلية 2020 في الطّريق الرّابطة بين منزل تميم ومنزل بوزلفة وأسفر عن مقتل 06 أشخاص وإصابة 06 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، تولّت الوحدات الأمنيّة بمرجع نظر المصحّة التّي يقيم بها المعني، وبإذن من النّيابة العموميّة، تنفيذ هذه البطاقة ووضعه على ذمّة الهيكل القضائي الصّادرة عنه.

وأكدت وزارة الدّاخليّة حرصها على تطبيق القانون على جميع المواطنين دون استثناء وفي كنف الحياد التّام.

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