حاسي الفريد: حرق مقام الولي الصالح بوجمعة السائح

اخر تحديث : 09/02/2021

حاسي الفريد: حرق مقام الولي الصالح بوجمعة السائح

تم حرق مقام الولي الصالح بوجمعة السايح بمنطقة الحجاج المحاذية لجبل السلوم بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين.

ورجّح رئيس بلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين ناجي الخضراوي أن تكون عملية حرق « الزاوية » متعمدة.
من جهته، أكد الناشط الجمعياتي بحاسي الفريد، أيمن حاجي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن كافة محتويات المقام التهمتها ألسنة اللّهب، بما فيها المصاحف والسجادات.


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