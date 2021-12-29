حافظ قائد السبسي: فتح تحقيق في وفاة والدي إيجابي لمعرفة الحقيقة

اعتبر حافظ قائد السبسي ابن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أن فتح التحقيق في موضوع وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حتى بعد أكثر من سنتين ونصف شيء إيجابي لمعرفة الحقيقة.

وبين حافظ بأنه كان قد أثار سابقا هذه الشكوك حول التوقيت وظروف وفاته المسترابة رغم كل الجهود المبذولة و الاحاطة القيمة للطاقم الطبي المدني والعسكري مع تجديد شكره الجزيل لهم جميعا.

واعتبر حافظ قائد السبسي أنه من حق الشعب التونسي وعائلته معرفة الحقيقة ان كانت وفاته طبيعية أم لا بعد كل ما عشناه من أحداث في تلك المرحلة من تجاذبات وصراعات على السلطة والمعاملة المهينة التي تعرض لها شخصيا بعد وفاته .

وكتب حافظ قائد السبسي:

« مغادرتي للوطن كانت غصبا عن إرادتي إذ تم تهديدي ومحاولة إلصاق تهم كيدية لي و لعائلتي وأعتقد أن هذا كانت له علاقة بملف وفاة والدي لطمس الحقيقة … ولا ننسى ايضا ان عدم توقيع الرئيس الراحل على تعديل القانون الانتخابي الاقصائي و مرضه المفاجئ ثم وفاته 3 أشهر قبل تاريخ الانتخابات التشريعية و الرئاسية غيروا الوضع السياسي كليا في تونس » .

كما اعتبر السبسي الابن أن هذه الشكوك تبقى قائمة الذات، متمنيا -ا أن يُزيل ان هذا التحقيق سيُزيل الضبابية و ينير الحق.

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