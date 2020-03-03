حالة المصاب بفيروس كورونا مستقرة

كشف المدير العام للرعاية الصحية الأساسية شكري حمودة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020، بأن المواطن الذي ثبتت إصابته بفيروس « كورونا » المستجد أمس الإثنين حالته الصحية حاليا مستقرة.
وأكد المتحدث بأن الوزارة قررت توسيع المراقبة لتشمل كافة المحيطين بجميع المسافرين الوافدين الى تونس من المناطق الموبوءة.
وبين حمودة بأنه سيتم تشريك أطباء الجهاز التنفسي والبيولوجيا والإنعاش وأطباء الشغل وأطباء الأمراض المعدية في تقديم كافة المعطيات والمستجدات بشأن هذا الفيروس وتوصيات التوقي منه لفائدة كافة المواطنين.
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