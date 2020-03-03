حالة المصاب بفيروس كورونا مستقرة

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الأردن: تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" أعلنت أمس الخميس، وزارة الصحة الاردنية عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس "كورونا" لمريض في أحد المست ...

فرنسا: 100 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا كشف مدير جهاز الصحة العامة بفرنسا جيروم سالومون اليوم السبت، أن حالات الإصابة المؤكدة بفي ...

ألمانيا تعلن عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أعلنت السلطات الألمانية تسجيل أول إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنّ المصاب رجل ...

تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تم يوم امس الاحد في كوريا الجنوبية،تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة ...