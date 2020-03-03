حالة المصاب بفيروس كورونا مستقرة

اخر تحديث : 03/03/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

وزارة الصحة تونس

كشف المدير العام للرعاية الصحية الأساسية شكري حمودة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020، بأن المواطن الذي ثبتت إصابته بفيروس « كورونا » المستجد أمس الإثنين حالته الصحية حاليا مستقرة.
وأكد المتحدث بأن الوزارة قررت توسيع المراقبة لتشمل كافة المحيطين بجميع المسافرين الوافدين الى تونس من المناطق الموبوءة.
وبين حمودة بأنه سيتم تشريك أطباء الجهاز التنفسي والبيولوجيا والإنعاش وأطباء الشغل وأطباء الأمراض المعدية في تقديم كافة المعطيات والمستجدات بشأن هذا الفيروس وتوصيات التوقي منه لفائدة كافة المواطنين.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق