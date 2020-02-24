حالة خوف بسبب طاقم طبي إيطالي بمستشفى الرابطة: وزارة الصحة تُوضّح

أصدرت وزارة الصحة اليوم الاثنين، بلاغا توضيحيا خلافا لما تمّ تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود طاقم طبي إيطالي بالمستشفى الجامعي الرابطة، تسبب في حالة من الخوف لدى العاملين بهذا المستشفى نظرا لتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بهذا البلد.

وبينت الوزارة بأن الطاقم الطبي قدم إلى تونس في نطاق التعاون التونسي الإيطالي لإجراء عمليات جراحية دقيقة للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، علما وأن هذا الفريق الطبي قد خضع إلى إجراءات المراقبة والتقصي المعمول بها على مستوى مطار تونس قرطاج الدولي كغيرهم من الوافدين وأنّ حالتهم لا تستوجب أي إجراء صحي استثنائي.

وبينت الوزارة بأن الفريق المذكور يقوم حاليا بإجراء العمليات بقسم جراحة القلب بالمستشفى الجامعي الرابطة بمشاركة الأطباء والإطارات الشبه طبية لفائدة الأطفال حسب البرنامج الموضوع.

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