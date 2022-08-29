حالة طقس آخر أيام فصل الصيف

يتميز طقس اليوم الاثنين 29 اوت 2022، اخر ايام فصل الصيف استنادا للتقويم الفلاحي بارتفاع نسبي مرتقب في الحرارة لتصعد القصوى إلى مستوى 35/30 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 37 و43 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي.

خلايا رعدية متوقع تكونها بعد الظهر بعدد من معتمديات القصرين، سيدي بوزيد وقفصة ترافقها امطار متفرقة.. ببقية الجهات سحب عامة قليلة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة و تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، أما البحر قليل الاضطراب إلى متموج بخليج قابس.

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