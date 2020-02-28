حالة طقس أولى أيام فصل الربيع

يُمثل اليوم الجمعة 28 فيفري 2020، أولى أيام فصل الربيع.

ويكون طقس اليوم مغشى بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون محليا كثيفة بالشمال مع تواصل غياب مؤشرات الأمطار.

وتتواصل شدة الرياح بالمناطق الساحلية الشمالية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومضطرب إلى قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

ومن المنتظر أن تكون السماء مغشاة ببعض السحب العابرة والتي تكون أكثر كثافة بولايات الشمال.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 22 و 26 ببقية الجهات.

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