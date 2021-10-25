حالة وفاة و128 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 23 أكتوبر 2021، تسجيل حالة وفاة وحيدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 25155 حالة وفاة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 128 إصابة جديدة بالفيروس التاجي من مجموع 3271 تحليلا مخبريا بنسبة 3.91 بالمائة، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 711821 شخصا.

وسُجل في التاريخ ذاته، 123 حالة شفاء، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 685386 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ462 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 116 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و29 تحت التنفس الاصطناعي.

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