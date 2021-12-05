حالة وفاة و165 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 4 ديسمبر 2021.

كما أحصت الوزارة 165 إصابة جديدة بالفيروس، بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 3.53 بالمائة.

وبلغ العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء 25 ألفا و401 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 118 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين 691 ألفا و640 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ156 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 52 شخصا في العناية المركزة وأقسام الإنعاش و10 مصابين تحت التنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة