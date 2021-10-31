حالة وفاة و166 إصابة جديدة بكورونا

اخر تحديث : 31/10/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا تونس

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاحد، عن تسجيل حالة وفاة وحيدة بتاريخ 30 أكتوبر الجاري ليرتفع العدد الجملي للوفيات لـ25241 حالة منذ بداية الجائحة.
كما تم تسجيل 166 إصابة جديدة بكورونا في التاريخ ذاته، ليرتفع العدد الجملي للمصابين إلى712747 إصابة ، في حين تم تسجيل 257 حالة تعافي ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى686023 شخصا.
كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية بتاريخ 30 أكتوبر الجاري، 4.60 بالمائة.


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