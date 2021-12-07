حالة وفاة و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه تم بتاريخ 6 ديسمبر 2021، تسجيل حالة وفاة و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 5756 تحليلا مخبريا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 3.44 بالمائة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 126 حالة شفاء، ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 691923 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 163 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 53 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و9 منهم تحت التنفس الاصطناعي.

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