حالة وفاة و66 إصابة جديدة في تونس

أعلنت وزارة الصحة أنه تمّ بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، تسجيل 66 إصابة جديدة بكوفيد 19 إثر إجراء 3061 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي كورونا 2.16 بالمائة.

كما سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة مصرح بها أوليا يوم 12 نوفمبر، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الفيروس في تونس 25 ألفا و308 وفيات، مقابل تسجيل تعافي 88 مصاب بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين الى 689 ألفا و402 متعافين.

وبلغ عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة 9 حالة جديدة، ليصل عدد المرضى المقيمين بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص إلى 162 مصابا بكوفيد 19.

وبلغ عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 50 حالة إضافة إلى 9 مرضى تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

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