حالة وفاة و86 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم 18 نوفمبر الجاري، و86 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع 2859 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل الإيجابية بلغت 3.01 بالمائة.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات إلى 25334 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للتحاليل الإيجابية المسجلة 716074 شخصا، تعافى منهم 689834 مصابا.

ويتم حاليا التكفل بـ 134 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 50 بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و13 تحت التنفس الاصطناعي.

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