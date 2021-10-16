حالتا وفاة و100 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم تسجيل 100 إصابة جديدة بكوفيد 19 إثر إجراء 3417 تحليلا مخبريا، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي كورونا 2.93 بالمائة.

كما سجلت الوزارة حالتي وفاة مصرح بهما أوليا يوم 15 أكتوبر، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الفيروس في تونس 25 ألفا و85 وفاة، مقابل تسجيل تعافي 198 مصاب بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين الى 684 ألفا و116 متعاف.

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