حالتا وفاة و1501 إصابة جديدة بكورونا

اخر تحديث : 05/03/2022
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

إصابة كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، عن تسجيل حالتي وفاة و 1501 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بتاريخ 3 مارس الحالي.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بالفيروس، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 27904 حالة وفاة والإصابات إلى 1003255، إصابة.
كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 18.22 بالمائة.

ويتم حاليا التكفل بـ796 شخصا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 178 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيما يخضع 49 شخصا للتنفس الاصطناعي.


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