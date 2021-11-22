حالتا وفاة و36 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة مبلغ عنها أوليا، بتاريخ 21 نوفمبر الجاري و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية 2.42 بالمائة إثر إنجاز 1490 تحليلا مخبريا في التاريخ ذاته.
ووصل عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 139 مقيما، 47 حالة مقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و12 مريضا تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.
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