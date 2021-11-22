حالتا وفاة و36 إصابة جديدة بكورونا

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صفاقس: حالتا وفاة و97 إصابة جديدة بكورونا أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 11 نوفمبر 2020، تسجيل 97 ...

بنزرت: حالتَا وفاة و64 إصابة جديدة بكورونا أعلنت الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، أنه تم بتاريخ 19 أفريل 2021، تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس ...

20 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بكورونا أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن تسجيل 20 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بكورونا بتاريخ ...

صفاقس: حالتا وفاة و353 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 29 مارس 2021، ت ...