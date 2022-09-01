حجز أسلحة حربية وذخيرة في عملية استباقية في بنقردان

قامت وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب و الوحدة المختصة للحرس الوطني بمدينة بنقردان من ولاية مدنين في عملية استباقية نفذتها في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بحجز كمية هامة من الأسلحة الحربية و الذخيرة .

ويتمثل المحجوز في:

- 11 بندقية نوع كلاشنكوف .

- 14 مخزن ذخيرة .

- 4400 إطلاقة عيار 7,62 .

وكان منطلق العملية نجاح الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في الكشف عن ارتباط نفرين بعمليات تهريب أسلحة لفائدة تنظيمات إرهابية، وفق ما أكده الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي على صفحته الرسمية بالفايسبوك .

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