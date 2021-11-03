حجز أسلحة ناريّة وذخيرة حربيّة بالهوارية: الداخلية تُقدّم التفاصيل



أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أنه على إثر توفّر معلومات مفادها تحوّز شخص على أسلحة ناريّة وذخيرة بمنزله بجهة الهواريّة ولاية نابل فقد قامت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم رفقة دوريّة تابعة لمصلحة التوقّي من الإرهاب بنابل من التعريف بصاحب المنزل المذكور وتحديد مكان تواجده.

وبينت الوزارة بأنها تمت بعد التنسيق مع النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بنابل وإحاطتها علما بالموضوع، مداهمة المنزل وإلقاء القبض على صاحبه وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ العثور على كمية من الأسلحة الحربيّة وكمية من الذخيرة من بينها:

* 01 بندقيّة رشّاش ومخزن.

* 04 مسدّسات ناريّة.

* 01 بندقيّة قنص.

* 35 إطلاقة بندقيّة رشاش.

* 272 إطلاقة مسدّس مختلفة الأعيرة.

* 03 مخازن.

وبمزيد تعميق التحرّيات في شأن المظنون فيه، تبيّن أنه على صلة قرابة بعنصرين تكفيريّين.

وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بنابل بمراجعتها بالإحتفاظ بالمظنون فيه وزوجة شقيقه وفتح محضر بحث موضوعه « حيازة أسلحة ناريّة وذخيرة ناريّة حربيّة دون رخصة ».

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