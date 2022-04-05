حجز أكثر من 10 أطنان من السميد والفارينة والعجين بـ4 مخازن عشوائية

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، خلال أيام 01 و02 و03 أفريل 2022، بالتنسيق مع مصالح إقليم الأمن الوطني بتونس من الكشف عن 4 مخازن عشوائية يتم استغلالها للقيام بعمليات خزن غير مرخص فيها تعلقت بكميات هامة من مشتقات الحبوب المدعمة (سميد غذائي، عجين غذائي، فرينة) بكل من المنزه وباب سويقة وباردو.

وتبعا لذلك فقد تم حجز أكثر من 10 أطنان من هذه المواد في انتظار استكمال اجراءات تتبع المخالفين عدليا، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة.

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