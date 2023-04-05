حجز أكثر من 100 الف لتر من الزيت النباتي المدعم

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس، اليوم الأربعاء 05 افريل 2023، بالتنسيق مع مصالح الحرس البلدي بتونس من الحجز الصوري لكمية 101604 لترا من الزيت النباتي المدعم بقيمة مالية جملية فاقت 85 ألف دينار ثبت مسكها وترويجها من طرف مؤسسة متخصصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية بمنطقة الزهروني بطرق ملتوية ومخلة بشفافية المعاملات ودون احترام تراتيب الدعم.

وقد أثبتت الأبحاث المجراة في الغرض أن صاحب المؤسسة المذكورة قد تعمد سابقا التصريح بممارسة نشاط تجارة الجملة للمواد الغذائية بأحد المحلات الكائنة بنفس المنطقة ثم توقف عن ممارسة نشاطه بهذا المحل الذي أصبح متخصصا في صنع وبيع خبز الطابونة.

كما تبين من خلال الأبحاث أن المعني بالأمر تعمد مواصلة التزود بمادة الزيت النباتي المدعم وخزنها بالمحل العشوائي وترويجها لوجهات مجهولة وبطرق غير قانونية بعديد الولايات المجاورة بهدف التفصي من المراقبة المخصصة للتثبت من وجهة هذه المادة المدعمة.

وفي الإطار ذاته، تم حجز كميات من المشروبات الغازية داخل المخزن المعني تبين أن المعني بالأمر قد تزود بها باعتماد أساليب ملتوية وبواسطة فاتورة شراء تحمل اسم شركة متخصصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية ناشطة بإحدى الولايات الأخرى.

كما تم تحرير محضري بحث ضد المخالف من أجل الاخلال بتراتيب الدعم بمسك منتجات مدعمة في غير الحالات المرخص فيها والاتجار في هذه المنتجات بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة ومن أجل القيام بعمليات تجارية بإعتماد أساليب ملتوية كما تم اتخاذ قرار بإيقاف تزويد المؤسسة المعنية بمادة الزيت النباتي المدعم وبقية المواد المدعمة.

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