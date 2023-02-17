حجز أكثر من 142 طنا من القهوة في صفاقس

تمكنت وحدات الأمن والحرس الوطنيّين بمختلف ولايات الجمهوريّة يوم 15 فيفري 2023، و إضافة إلى ما تمّ الإبلاغ عنه يوم أمس حول حجز كميات متفاوتة من مادتي « القهوة » و »السكر » بولاية سوسة، من تحقيق النتائج التالية والتي تتمثل أهمها في:

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الشماليّة بمشاركة المصالح الدّيوانيّة ومصلحة التجارة بصفاقس من الكشف عن 03 مستودعات وحجزت داخلها كميات هامّة من مادّة « القهوة » قُدّرت بـ 142 طن و200 كلغ.

وبمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بصفاقس 01، أذنت بالإحتفاظ بشخصين ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهما موضوعها « المضاربة غير المشروعة والإحتكار » وتشميع كامل البضاعة المذكورة على ذمّة المصالح الدّيوانيّة.

كما تمكنت الفرقة الجهويّة للشرطة البلديّة بسيدي بوزيد من حجز حوالي 09 أطنان من مختلف مواد العجين الغذائي مُخزنة داخل مخازن عشوائيّة، تمّ تأمين المحجوز من قبل أعوان المراقبة الإقتصاديّة بسيدي بوزيد وإتمام الإجراءات القانونيّة ضدّ المُخالف.

من جانبها تمكنت الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بأريانة من حجز 30 طن من مادّة ثنائي أمونيا الفسفاط DAP. بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بأريانة، أذنت بحجز البضاعة وتحرير محضر بحث موضوعه « الإحتكار والمضاربة »، كما تمكنت الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بتونس من حجز كمية هامّة من مادّة « القهوة » بجهة حي بن يونس، وتمكنت دوريّة تابعة لفرقة الحرس البلدي بالخليديّة ولاية بن عروس من حجز حوالي 67 طن من الغلال.

وأكدت وزارة التجارة أن هذه الحملات الأمنيّة تتواصل بجميع مناطق الجمهوريّة إلى حين توفير كلّ ما يحتاجهُ المواطن من مواد لا يتردّد المحتكرون في المضاربة بها وتغييبها من الأسواق، ليس فقط بهدف الرّبح ولكن لتواطئهم أيضا مع أطراف معلومة.

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