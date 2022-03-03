حجز 581 ألف دينار في إطار مكافحة الرهان الرياضي العشوائي

قامت الفرق المركزية التابعة للإدارة الفرعية للأبحاث والإدارة الفرعية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، بحملة أمنية يومي 28 فيفري و01 مارس 2022، على محلات رهان رياضي بولايات تونس الكبرى والقيروان وسليانة، مخالفة للصيغ المسموح بها قانونا.

وأسفرت الحملة عن إيقاف 05 أشخاص وحجز مبلغ مالي قدره 581 ألف دينار و06 صكوك بنكية بقيمة 12830 دينار و04 سيارات بقيمة 380 ألف دينار و345 غ من المصوغ (335غ منها من المعدن الأصفر).

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم ومواصلة الأبحاث.

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