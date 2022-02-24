حجز أكثر من 500 غ من الكوكايين بحوزة مسافر في مطار قرطاج



تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج من حجز 514,8 غرام من مخدر الكوكايين بحوزة مسافر تونسي قادم من إحدى الدول الأوروبية.

وتتمثل تفاصيل العملية في اشتباه أعوان الديوانة في تصرفات المسافر على مستوى أروقة التفتيش الدقيق فتم إخضاعه إلى تفتيش بدني مما مكن من ضبط كيس بلاستيكي يحتوى على المادة المخدرة مخفية في ملابسه الداخلية.

وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر في الغرض، و باستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة قصد مواصلة الأبحاث.

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