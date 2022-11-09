حجز أكثر من 6 أطنان من السكر داخل مصنع غير مرخص له

قام أعوان المراقبة الاقتصادية بإدارة الأبحاث الاقتصادية أمس الأربعاء 09نوفمبر 2022، صحبة فريق أمني من الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية بوزارة الداخلية بمداهمة مصنع غير مرخص له بمنطقة المحمدية ببن عروس يتم استغلاله لتعليب مادة السكر السائب في عبوات صغرى (buchette)، وفق بلاغ لوزارة التجارة.

وحسب ذات المصدر تم الحجز الفعلي ل 6،492 طنا من مادة السكر و رفع مخالفة اقتصادية من أجل مسك منتوجات قصد بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيها شروط ممارسة التجارة.

وسيتم استكمال الإجراءات القانونية _وفق التشاريع الجاري بها العمل.

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