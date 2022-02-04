حجز 76 طنا من السميد والفارينة من أجل الاحتكار والمضاربة

تمكّنت وحدات الأمن والحرس الوطنيّن بالتنسيق مع الإدارت الجهوية للتجارة بعدد من ولايات الجمهوريّة منذ بداية الأسبوع الجاري، في إطار التّصدّي لظاهرة الاحتكار والمضاربة، من حجز كميات من السميد والفارينة دون فواتير ومعدة للتوزيع خارج المسالك القانونية.

وفيما يلي قائمة المحجوزات:

* حجز 32 طن من السميد بولاية صفاقس .

* حجز 12.15 طن من السّميد بولاية القيروان.

* حجز 11.6 طن من السّميد بولاية سيدي بوزيد.

* حجز 6.15 طن من الفارينة المدعمة بولاية بن عروس.

* حجز 3.3 طن من السميد المدعّم بولاية باجة.

* حجز 3.59 طن من السميد و02 طن من الفارينة بولاية أريانة.

* حجز 2.05 طن من السميد و200 كلغ من الفارينة بولاية نابل.

* حجز 1.6 طن من الفارينة المدعمة بولاية تطاوين.

* حجز 1.5 طن من الفارينة المدعمة بولاية قبلي.

* حجز 100 كلغ من الفارينة بولاية قفصة.

* حجز 200 كلغ من الفارينة بولاية قابس.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محاضر اقتصادية في الغرض واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأن أصحابها.

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