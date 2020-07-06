حجز أكثر من 8 آلاف حبة مخدرة نوع اكستازي بمطار تونس قرطاج

أحبط الفريق المشترك للتفتيش الأمني بمطار تونس قرطاج والمتكون من أعوان مختصين في الكشف بالأشعة تابعين لمصالح الديوانة ومحافظة شرطة الحدود بالمطار محاولة تهريب 8308 حبة مخدرة من نوع اكستازي كانت مخفية داخل أمتعة مسافرة أجنبية الجنسية قادمة من مطار ليون بفرنسا.

وتمّ بإخضاع المسافرة وأمتعتها إلى التفتيش الدقيق من قبل أعوان فرقة تفتيش المسافرين للديوانة، العثور على المادة المخدرة مخفية داخل كيسين من القهوة تحمل علامة أجنبية وبالتحري مع المشتبه بها أفادت بأنها ستقوم بتسليم هذه المادة إلى طرف ثاني بتونس.

كما تم بعد استشارة النيابة العمومية الإذن بالاحتفاظ بالمسافرة المذكورة واستكمال الأبحاث من قبل المصالح الأمنية المختصة.

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