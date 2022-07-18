حجز بضائع مهربة بقيمة 469 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد إثر استهداف ومطاردة شاحنة تحتوي على بضائع مهربة ، من حجز كمية من الملابس الجاهزة المهربة مجهولة المصدر حيث رفض السائق الامتثال لاشارة أعوان الديوانة بالوقوف كما قام عدد من الأشخاص بمحاولة الاعتداء على الدورية رشقا بالحجارة لكن تمت السيطرة على الوضعية وتم حجز كمية الملابس المهربة وتحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية قدرت ب176أاف دينار.

وفي السياق ذاته، تمكنت الفرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد اثر عمل استعلامي وتعزيز من مصالح الحرس الوطني من حجز كمية من قطع الغيار والاسلاك الكهربائية ومحركات المياه المهربة مخفية داخل احدى المخازن بمنطقة ريفية بجهة سيدي بوزيد وذلك إثر الحصول على إذن من النيابة العمومية بمداهمة المحل المذكور، حيث تم تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للبضاعة المحجوزة بـ 128 ألف دينار.

وفي الإطار ذاته، قامت مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس اثر دوريات مراقبة وجولان بكل من الفحص وأريانة بحجز كمية من السجائر والمعسل المهرب بقيمة جملية قدرت بـ65 ألف دينار وحجز مبلغ مالي من الدينارات التونسية وكمية من المصوغ المهرب بقيمة فاقت الـ100ألف دينار.

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