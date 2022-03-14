حجز جوازات سفر وبطاقات تعريف مزيفة للأجانب مقابل 165 ألف دولار

أعلن الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي مساء اليوم الإثنين 14 مارس 2022، أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس ضبطت بعد نصب كمين 04 أشخاص.

وجاء ذلك على إثر توفر معلومات حول تحصل مواطنين أجنبيين على بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية تولوا الدخول بها للتراب التونسي قادمين من بلد أجنبي وتواصلهم مع سائق سيارة أجرة قصد نقلهم للدائرة البلدية قصد استخراج مضامين ولادة.

وقال المصدر نفسه، إن الموقوفين اعترفوا باستخراجهم الوثائق المفتعلة مقابل 165 ألف دولار عن طريق شخص حامل الجنسية التونسية وأجنبية ومفتش عنه من أجل الانضمام لتنظيم إرهابي.

وقد تم حجز 11 جواز سفر و10 بطاقات تعريف وطنية تونسية، وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث.

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