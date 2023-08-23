حجز شاحنة محمّلة بزيت نباتي مدعم في أوعية تحمل علامة تجارية لزيت نباتي غير مدعم

تمكن الفريق المشترك بولاية سوسة (تجارة وحرس بلدي) والمكلف بالمراقبة على الطرقات على مستوى المدخل الجنوبي للولاية من ضبط شاحنة على ملك إحدى مؤسسات تجارة المواد الغذائية بالجملة المنتصبة بحي الزهور من مدينة سوسة محملة بالزيت النباتي المعبأ في أوعية سعة 5 لتر تحمل علامة تجارية مشكوك في صحتها لزيت نباتي غير مدعم.

وأفادت وزارة التجارة، في بلاغ صادر عنها، أنّه بالتنقل إلى المخزن التابع للمؤسسة ثبت تورط صاحبها في تعبئة الزيت المدعم في أوعية سعة 5 لتر مستعملا بطاقات تأشير مدلسة تحمل بيانات خاصّة بوحدة تعليب زيت نباتي غير مدعم تنشط بولاية القصرين.

وتم حجز كميّات الزيت النباتي المدعم المقدرة ب 1519 لتر ومعدات التدليس حجزا فعليا، بعد إستيفاء الإجراءات القانونية.

واشار المصدر ذات المصدر إلى أنّه بالتنسيق مع النيابة العمومية بخصوص العقوبات التكميلية الممكن الإذن بها ضد المعني بالأمر، الذي تحصن بالفرار، مع اتخاذ قرار في المنع من التزود ضد المؤسسة المعنية.

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