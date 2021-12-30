حجز قوالب حديدية لطباعة الدينار التونسي

اشتبهت مصالح الديوانة بمكتب الطرود البريدية بتونس صباح اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021، في طرد بريدي قادم من الخارج وبإخضاعه للتفتيش الدقيق تبين أنه يحتوي على قالبين معدنيين لصهر وطباعة العملة النقدية من فئة الدينار التونسي .

وكشفت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر في الغرض وباستشارة النيابة العمومية اذنت بإحالة الموضوع إلى المصالح الأمنية قصد مواصلة الأبحاث.

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