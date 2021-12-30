حجز قوالب حديدية لطباعة الدينار التونسي

اخر تحديث : 30/12/2021

مكتب الديوانة للطرود البريدية

اشتبهت مصالح الديوانة بمكتب الطرود البريدية بتونس صباح اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021، في طرد بريدي قادم من الخارج وبإخضاعه للتفتيش الدقيق تبين أنه يحتوي على قالبين معدنيين لصهر وطباعة العملة النقدية من فئة الدينار التونسي .
وكشفت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر في الغرض وباستشارة النيابة العمومية اذنت بإحالة الموضوع إلى المصالح الأمنية قصد مواصلة الأبحاث.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق