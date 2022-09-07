حجز كميات من البضائع المهربة بقيمة 360 ألف دينار

ضبطت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بتونس حوالي 1300 قطعة من الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية المهربة أجنبية المصدر ناهزت قيمتها الجملية 120 ألف دينار وذلك إثر مطاردة شاحنة تحمل ترقيما تونسيا.

وفي السياق ذاته، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقفصة من حجز كمية هامة من الأحذية الرياضية قدرت قيمتها بحوالي 86 ألف دينار.

كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بالفحص من حجز 13 ألف علبة من السجائر والمعسل والجيراك المهرب ناهزت قيمتها الجملية 97 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

وحجزت كلّ من فرقة الحرس الديواني بجربة أجيم وقابس 18 ألف علبة سجائر محملة مخفية داخل مخابئ مهيأة على متن سيارتين تحملان ترقيم تونسي حيث تمّ تحرير محضري حجز في الغرض بقيمة 57 ألف دينار.

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