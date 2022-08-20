حجز كميات من البضائع المهربة ومبلغ مالي بقيمة 960 ألف دينار

تمكنت مصالح الحرس الديواني بسيدي بوزيد على اثر تفتيش أحد المحلات المختصة في تعليب المواد الغذائية من العثور على ما يناهز 10 آلاف كلغ من العسل أجنبي المصدر لم يستظهر في شأنه صاحب المحل المذكور بأية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكه.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية قدرت بـ 400ألف دينار.

وفي السياق ذاته، قامت فرقة الحرس الديواني بأريانة بضبط شاحنة محملة بأكثر من 8آلاف كغ من فواضل النحاس المهرب قدرت قيمتها ب 56 ألف دينار.

تم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية بلغت 116ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

كما تم إثر القيام بعملية تفتيش مشتركة بين مصالح الحرس الديواني بتونس ومصالح الأمن الوطني لأحد المستودعات بوسط العاصمة ضبط ما يناهز 7 آلاف قارورة مشروبات كحولية تحمل علامات أجنبية بقيمة جملية بلغت حوالي 205000 د.

كمة قامت مصالح الحرس الديواني بسوسة على إثر عمل استعلامي مفاده تحوز أحد الأشخاص على مبالغ مالية مجهولة المصدر حيث بتفتيش محل تابع له بجهة سوسة ، تم العثور على مبلغ مالي قدره 240 ألف دينارا لا يمسك في شأنه أية وثيقة تثبت شرعية مسكه.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بحجز المبلغ المالي وتحرير محضر في الغرض.

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