حجز كميات من الذهب والفضة والهواتف الذكية المهربة بقيمة 763 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقابس على مستوى مفترق ليماوة من ضبط سيارة قادمة من جهة مدنين باتجاه مدينة قابس وبتفتيشها تم العثور على 116 كلغ من مادة الفضة و291 هاتف ذكي مهربة وأجنبية المصدر ولا يملك السائق في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.

وقد تم تحرير محضر في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحجوز 542 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

وفي السياق ذاته، تمكنت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة على إثر القيام بدورية مراقبة وجولان بالطريق السيارة من حجز كمية من الذهب قدرت بـ1374 غراما تحمل طابعا مدلسا مخفية على متن سيارة خفيفة يقودها سائق تونسي الجنسية.

وأكدت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 221 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

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