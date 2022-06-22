حجز كميات من السجائر والملابس المهربة بقيمة 210 ألف دينار

تمكنت مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس إثر مداهمة لمخزن كائن بتونس العاصمة بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالجهة من ضبط كميات هامة من الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية المقلدة قدرت بـ1465 قطعة بقيمة 70 ألف دينار.

كما قامت فرقة الحرس الديواني بالصمار بحجز شاحنتين رباعيتي الدفع تحملان ترقيم منجمي تونسي محملة ب45 ألف علبة سجائر مقلدة بالمنطقة الصحراوية بالذهيبة بجهة تطاوين وقد دامت عملية خفر الشاحنتين لمدة 72 ساعة في عمق المنطقة الصحراوية بجهة « وادي الشرشور » ليتم اثرها اقتياد وسيلتي النقل إلى مقر الفرقة وتحرير محضر حجز في الغرض حيث قدرت قيمة السجائر المهربة بما يناهز 68 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، تمكنت فرقة الحرس الديواني بالمقيسم إثر عملية مطاردة لسيارة رباعية الدفع من حجز 25 ألف علبة سجائر مهربة قدرت قيمتها بـ37 ألف دينار .

كما قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة بحجز كمية من الجيراك المهرب محملة على متن سيارة ذات ترقيم تونسي قدرت قيمته ب 17 ألف دينار وحجزت فرقة الحرس الديواني بالرقاب كمية من الحلي المزيف المهرب على متن سيارة قادمة من احدى مدن الجنوب التونسي في اتجاه جهة الساحل وقدرت قيمة المحجوز بـ18 ألف دينار.

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