حجز كميات هامة من المخدرات والقبض على 4 أشخاص

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش ببن قردان إثر توفر معلومات عن تحوز نفر على كمية من الحبوب المخدرة المهربة من القطر الليبي و التي ينوي بيعها من إلقاء القبض على شخصين أحدهم محل 3 مناشير تفتيش وحجز 37200 حبة نوع بريقابالين بحساب 20 دينار للحبة الواحدة أي بقيمة جملية للمحجوز قدرت بـ 744 ألف دينار ومباشرة قضية عدلية موضوعها « مسك مواد سمية مدرجة بالجدول « أ » بنية الإتجار فيها » .

في نفس الإطار، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش ببن عروس في نطاق مقاومة مظاهر استهلاك وترويج المخدرات من ضبط شخصين وحجز حوالي 200 غ من مادة الكوكايين و قطعتين من عجين القنب الهندي و كمية من الأقراص المخدرة سوبيتاكس و كمية أخرى من بذور الماريخوانا ومبلغ مالي قدره 1650 دينار ومبلغ من العملة الصعبة قدره 60 أورو متأتية من الترويج ومباشرة قضية عدلية موضوعها « مسك واستهلاك وحيازة » بنية الترويج لمادة مخدرة » .

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