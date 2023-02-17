حجز كميات هامة من المواد الغذائية الاساسية بمستودعين عشوائيين في قليبية والحمامات

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل يوم 16 فيفري 2023، من حجز بمستودعين عشوائيين بكل من معتمدية قليبية والحمامات لكميات هامة من المواد الغذائية الاساسية متمثلة في:
5460 كلغ سميد غذائية
3210 كلغ فرينة رفيعة
2142 كلغ عجين غذائي
2250 كلغ كسكسي
6480 قارورة مياه معدنية
156 علبة معجون طماطم.
هذا وقد تم تأمين المحجوز طبقا للاجراءات المعمول بها في الغرض لإعادة ضخه بمسالك التوزيع القانونية و تتبع المخالفين من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون احترام شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة.
كلمات البحث :الحمامات;المواد الغذائية;قليبة
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