حجز كمية من الأسلحة ومبالغ مالية هامة موجهة للقيام بعمليات إرهابية في تونس

تحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الثلاثاء، إلى إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني لتكريم عدد من اطارات واعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بعد نجاحهم في عملية استباقية وحجز كمية من الأسلحة ومبالغ مالية هامة من العملة الاجنبية في الحدود التونسية الليبية موجهة للقيام بعمليات ارهابية على التراب التونسي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وقد تم خلال العملية الأمنية الاستباقية التي جرت بالتنسيق مع مختلف الإدارات من إدارة الشرطة العدلية والأمن الوطني والأمن العمومي حجز 35 بندقية اقتحام في ولاية مدنين ومبالغ مالية هامة.

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